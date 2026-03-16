Mini-raid multisports à Liesse-Notre-Dame

Liesse-Notre-Dame Aisne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Avec au programme de la course à pied (5 km), du canoë (5 km), du run & bike (8 km) et du VTT (18 km) !

RV dans la commune à partir de 10h…

Avec au programme de la course à pied (5 km), du canoë (5 km), du run & bike (8 km) et du VTT (18 km) !

RV dans la commune à partir de 10h… .

Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France lasouchemultisport02@gmail.com

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English :

On the program: running (5 km), canoeing (5 km), run & bike (8 km) and mountain biking (18 km)!

RV in the village from 10am…

L’événement Mini-raid multisports à Liesse-Notre-Dame Liesse-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-03-16 par OT du Pays de Laon