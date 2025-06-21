Mini-rallye Découverte du vignoble Ammerschwihr
Mini-rallye Découverte du vignoble
8 rue du Lt Louis Mourier Ammerschwihr Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-06-21 16:00:00
fin : 2025-11-22 17:30:00
2025-06-21 2025-08-11 2025-08-25 2025-09-15 2025-09-23 2025-11-12
Carnet de route en main, découvrez Ammerschwihr de manière ludique puis profitez d’une dégustation de vin au domaine.
Carnet de route à la main, vous partirez seul à la découverte des vignes et du patrimoine du village historique d’Ammerschwihr, grâce à un jeu de piste spécialement élaboré pour vous.
De retour au Domaine, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir nos vins à travers une dégustation conviviale.
Adapté aux enfants.
8 rue du Lt Louis Mourier Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 23 07 info@domaine-adam.com
English :
With roadmap in hand, discover Ammerschwihr in a fun way, then enjoy a wine tasting at the estate.
German :
Mit dem Routenbuch in der Hand entdecken Sie Ammerschwihr auf spielerische Weise und genießen anschließend eine Weinprobe auf dem Weingut.
Italiano :
Con la guida in mano, scoprite Ammerschwihr in modo divertente, poi godetevi una degustazione di vini nella tenuta.
Espanol :
Con la guía en la mano, descubra Ammerschwihr de forma divertida y disfrute de una cata de vinos en la finca.
