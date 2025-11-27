Mini rando avec Rando Pleine Nature Église Notre-Dame Pont-sur-Vanne
Église Notre-Dame 2 Bis Rue Adam Pont-sur-Vanne Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2025-11-27 14:00:00
Boucle de 7km sans difficulté, 30m de dénivelé positif cumulé. .
Église Notre-Dame 2 Bis Rue Adam Pont-sur-Vanne 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
