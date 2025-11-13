Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mini rando avec Rando Pleine Nature Parking du lavoir Soucy

Parking du lavoir Chemin des Patouillats Soucy Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Début : 2025-11-13 14:00:00
fin : 2025-11-13

Randonnée autour de Soucy de 8km avec 8m de dénivelé cumulé positif.   .

Parking du lavoir Chemin des Patouillats Soucy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

