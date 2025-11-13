Mini rando avec Rando Pleine Nature Parking du lavoir Soucy
Mini rando avec Rando Pleine Nature Parking du lavoir Soucy jeudi 13 novembre 2025.
Mini rando avec Rando Pleine Nature
Parking du lavoir Chemin des Patouillats Soucy Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 14:00:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Randonnée autour de Soucy de 8km avec 8m de dénivelé cumulé positif. .
Parking du lavoir Chemin des Patouillats Soucy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
English : Mini rando avec Rando Pleine Nature
German : Mini rando avec Rando Pleine Nature
Italiano :
Espanol :
L’événement Mini rando avec Rando Pleine Nature Soucy a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Sens et Sénonais