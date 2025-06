Mini randonnée » Sous les ailes des vautours » Maison des Accompagnateurs RDV parking de la Maison des Vautours Le Rozier 8 juillet 2025 07:00

Lozère

Mini randonnée » Sous les ailes des vautours » Maison des Accompagnateurs RDV parking de la Maison des Vautours Le Truel Le Rozier Lozère

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-11

2025-07-15

2025-07-16

2025-07-18

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-25

2025-07-29

2025-07-30

2025-08-01

2025-08-05

2025-08-06

2025-08-08

2025-08-12

2025-08-13

2025-08-15

2025-08-19

2025-08-20

Balade au coeur des Gorges de la Jonte à la rencontre des grands planeurs !

Mini randonnée avec observation, explications et anecdotes, puis visite de la Maison des Vautours pour tout savoir sur ces beaux spécimens !

3 h d’activité • 1 h de marche • 3 km • 50m d+ • Parcours facile tout public

Visite de la Maison des Vautours comprise.

Mardi, mercredi et vendredi matin en juillet et août 2025

Départ 9h

Rendez-vous Parking de la Maison des Vautours (D996, 48150 Le Truel), Gorges de la Jonte

Prévoir chaussures fermées et gourde

RDV parking de la Maison des Vautours Le Truel

Le Rozier 48150 Lozère Occitanie +33 6 79 72 88 75 maisondesaccompagnateurs@orange.fr

English :

Stroll through the Gorges de la Jonte and meet the great gliders!

German :

Spaziergang im Herzen der Jonte-Schlucht, um die großen Segelflieger zu treffen!

Italiano :

Passeggiate nel cuore delle Gole di Jonte e incontrate i grandi alianti!

Espanol :

Pasee por el corazón de las Gargantas del Jonte y conozca a los grandes planeadores

