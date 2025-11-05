Mini Résidence au Conservatoire Graciane Finzi Amiens

Mini Résidence au Conservatoire Graciane Finzi

Graciane Finzi, compositrice française née en 1945, prend un immense plaisir à transmettre aux jeunes générations son vaste catalogue, qui comprend autant d’œuvres pédagogiques qu’il existe d’instruments…

Masterclasses et concert de restitution.

English :

Graciane Finzi, a French composer born in 1945, takes great pleasure in passing on to younger generations her vast catalog, which includes as many pedagogical works as there are instruments…

Masterclasses and final concert.

German :

Die 1945 geborene französische Komponistin Graciane Finzi hat große Freude daran, ihren umfangreichen Katalog, der so viele pädagogische Werke wie Instrumente umfasst, an jüngere Generationen weiterzugeben…

Meisterklassen und Abschlusskonzert.

Italiano :

Graciane Finzi, compositrice francese nata nel 1945, ha il piacere di trasmettere alle nuove generazioni il suo vasto catalogo, che comprende tante opere pedagogiche quanti sono gli strumenti…

Masterclass e concerto finale.

Espanol :

Graciane Finzi, compositora francesa nacida en 1945, se complace en transmitir a las jóvenes generaciones su vasto catálogo, que incluye tantas obras pedagógicas como instrumentos…

Clases magistrales y concierto final.

