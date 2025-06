Mini salon du livre de l’écologie à l’Usine vivante Atelier Atypic Bois à l’Usine vivante Crest 21 juin 2025 10:00

un collectif d’habitant.es de la vallée propose des rencontres avec des auteur.ices d’ici et d’ailleurs autour de trois thèmes chers à l’écologie l’eau, le jardin et la biodiversité. Deux jours de salon !

Atelier Atypic Bois à l’Usine vivante 24 avenue Adrien Fayolle

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 82 27 54 rodene.bodin@free.fr

English :

a collective of valley residents is offering meetings with authors from near and far, focusing on three themes dear to ecology: water, the garden and biodiversity. A two-day fair!

German :

ein Kollektiv von Einwohnern des Tals bietet Begegnungen mit Autoren von hier und anderswo rund um drei Themen, die der Ökologie am Herzen liegen: Wasser, Garten und Biodiversität. Zwei Tage lang wird die Messe stattfinden!

Italiano :

un gruppo di valligiani organizza incontri con autori vicini e lontani, incentrati su tre temi ecologici fondamentali: l’acqua, il giardino e la biodiversità. Una fiera di due giorni!

Espanol :

un grupo de habitantes del valle organiza encuentros con autores de cerca y de lejos, centrados en tres temas ecológicos clave: el agua, el jardín y la biodiversidad. ¡Una feria de dos días!

