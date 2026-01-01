Mini salon du voyage Rue Marius Berliet Saint-Victor

Mini salon du voyage

Rue Marius Berliet Le Constant Saint-Victor Allier

Début : 2026-01-27 14:30:00

fin : 2026-01-27 18:00:00

2026-01-27

Venez profiter du Mini salon du voyage au Constant à Saint-Victor pour préparer vos belles expériences de voyages séjours, circuits, voyages sur mesure, croisières, week-end, clubs en France et à l’étranger.

Rue Marius Berliet Le Constant Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 31 70 montlucon@havas-voyages.fr

Come and take advantage of the Mini Salon du Voyage au Constant in Saint-Victor to prepare your wonderful travel experiences: stays, tours, tailor-made trips, cruises, weekends, clubs in France and abroad.

L’événement Mini salon du voyage Saint-Victor a été mis à jour le 2026-01-24 par Montluçon Tourisme