Mini sculpteur 1-3 ans en famille Musée Bourdelle PARIS dimanche 14 septembre 2025.

une découverte ludique du musée Bourdelle, les enfants, assistés de

leurs parents, sont invités à réaliser un visage en argile. À l’issue de

cette séance, chacun repart avec son modelage.

Public : Enfants de 1 à 3 ans et leurs parents

Durée : 1h

Il est conseillé de prévoir un petit carton ou une boite à chaussures pour transporter leur création à l’issue de l’atelier.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 15h30 à 16h30

Le dimanche 14 septembre 2025

de 10h10 à 11h00

Le dimanche 28 septembre 2025

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 05 octobre 2025

de 15h30 à 16h30

Le dimanche 09 novembre 2025

de 15h30 à 16h30

Le dimanche 07 décembre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

De 5 à 7 euros.

À noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille.

Tout public. A partir de 1 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/mini-sculpteur-1-3-ans +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/