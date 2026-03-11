Mini-séances Les toutes petites créatures Pl. de la Libération La Réole

Mini-séances Les toutes petites créatures

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole La Réole Gironde

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-22 2026-03-25

Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme le plaisir, la positivité et l’acceptation étant au cœur de chaque épisode. Une fois par mois, retrouvez un film pour les tout-petits avec les mini-séances ! Programmes courts, son et lumière adaptés. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

