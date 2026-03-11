Mini-séances Les toutes petites créatures Pl. de la Libération La Réole
Mini-séances Les toutes petites créatures dimanche 22 mars 2026.
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole
Tarif : 3.5 EUR
Tarif réduit
Date :
2026-03-22
2026-03-25
Date(s) :
2026-03-22 2026-03-25
Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme le plaisir, la positivité et l’acceptation étant au cœur de chaque épisode. Une fois par mois, retrouvez un film pour les tout-petits avec les mini-séances ! Programmes courts, son et lumière adaptés. .
