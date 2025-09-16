Mini séjour lâcher prise Fouchy
Mini séjour lâcher prise Fouchy mardi 16 septembre 2025.
Mini séjour lâcher prise
104a rue Beau Site Fouchy Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-16
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-09-16
Tarif incluant
– Balade d’accueil en partie méditative
– Jeudi soir Séance complète de Yoga spécial débutants
– Jeudi vendredi et samedi Dîner tandance bio / végé
– Une nuitée en chambre individuelle, salle de bain privée
– Petit déjeuner complet avec réveil du corps, méditation ou Yoga
– Massage ou soin énergétique au choix
A réserver en complément
– Le massage supplémentaire pour une seconde personne (sauf formule duo Cocoon)
– Une seconde nuitée à 80€ pour prolonger la détente .
104a rue Beau Site Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 43 57 98 17 emilie.cheminderesilience@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mini séjour lâcher prise Fouchy a été mis à jour le 2025-01-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé