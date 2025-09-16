Mini séjour lâcher prise Fouchy

Mini séjour lâcher prise Fouchy mardi 16 septembre 2025.

Mini séjour lâcher prise

104a rue Beau Site Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-16

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-09-16

Tarif incluant

– Balade d’accueil en partie méditative

– Jeudi soir Séance complète de Yoga spécial débutants

– Jeudi vendredi et samedi Dîner tandance bio / végé

– Une nuitée en chambre individuelle, salle de bain privée

– Petit déjeuner complet avec réveil du corps, méditation ou Yoga

– Massage ou soin énergétique au choix

A réserver en complément

– Le massage supplémentaire pour une seconde personne (sauf formule duo Cocoon)

– Une seconde nuitée à 80€ pour prolonger la détente .

104a rue Beau Site Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 43 57 98 17 emilie.cheminderesilience@gmail.com

