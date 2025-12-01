Mini-séjour shetland Bois-Guilbert
Mini-séjour shetland Bois-Guilbert mercredi 31 décembre 2025.
Mini-séjour shetland
1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime
Début : Jeudi Jeudi 2025-12-31 10:30:00
fin : 2026-01-02 18:30:00
2025-12-31
Le Poney-Club de Bois Guilbert vous propose un Mini-séjour shetland du 31 décembre au 2 janvier.
Venez sauter d’une année à l’autre avec le Poney-Club de Bois Guilbert.
Réservé aux -11 ans. .
1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr
