Mini skatepark au jardin – Médiathèque L’Alpha Angoulême 25 juin 2025 14:00

Charente

Mini skatepark au jardin Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-25 14:00:00

fin : 2025-06-25 16:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Initiation au Skate park pour les 6-11 ans. Les planches et les protections sont fournies par l’association Skate Evolution.

Sur inscription

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Skate park initiation for 6-11 year-olds. Boards and protection provided by the Skate Evolution association.

Registration required

German :

Einführung in den Skatepark für 6- bis 11-Jährige. Die Bretter und Schutzvorrichtungen werden vom Verein Skate Evolution zur Verfügung gestellt.

Nach Anmeldung

Italiano :

Introduzione allo skate park per bambini dai 6 agli 11 anni. Tavole e attrezzature di protezione fornite dall’associazione Skate Evolution.

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Iniciación al skatepark para niños de 6 a 11 años. Tablas y equipo de protección proporcionados por la asociación Skate Evolution.

Inscripción obligatoria

L’événement Mini skatepark au jardin Angoulême a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême