Mini-stage à la ferme Rue des Fontaines Yquelon

Rue des Fontaines N° 319 Yquelon Manche

Début : 2025-08-27 10:00:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-08-27

Découverte de la ferme, interaction avec les animaux, participation aux tâches.

Places limitées, sur réservation.

Rue des Fontaines N° 319 Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 13 70 96 12 minifermedutaillais@gmail.com

English : Mini-stage à la ferme

Discover the farm, interact with the animals, help with chores.

Places limited, booking required.

German :

Entdecken Sie den Bauernhof, interagieren Sie mit den Tieren, beteiligen Sie sich an den Aufgaben.

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite la fattoria, interagite con gli animali e aiutate nelle faccende domestiche.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Descubra la granja, interactúe con los animales y ayude en las tareas domésticas.

Plazas limitadas, es necesario reservar.

