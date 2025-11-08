MINI STAGE ARTS DU CIRQUE

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Mini stage de cirque pour petits et grands le samedi 8 et le dimanche 9 novembre animé par Kelsey du Collectif Mom. Sur réservation.

Mini stage de cirque pour petits et grands le samedi 8 et le dimanche 9 novembre animé par Kelsey du Collectif Mom.

Pour les 3-5 ans de 9h30 a 10h30 le samedi et le dimanche

10€ + 7 € adhésion Passe Montagne ( à la saison ou 4€ pour la semaine).

Pour les 6-12 ans de 10h30 à 17h le samedi et de 10h30 à 13h le dimanche (prévoir pique-nique)

25€ + 7€ adhésion Passe Montagne ( à la saison ou 4€ pour la semaine).

Sur réservation. .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 46 26 58 02

English :

Mini circus workshop for young and old on Saturday November 8 and Sunday November 9, led by Kelsey from Collectif Mom. Reservations required.

German :

Mini-Zirkusworkshop für Groß und Klein am Samstag, den 8. und Sonntag, den 9. November unter der Leitung von Kelsey vom Collectif Mom. Auf Reservierung.

Italiano :

Mini laboratorio di circo per grandi e piccini sabato 8 e domenica 9 novembre condotto da Kelsey di Collectif Mom. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Mini taller de circo para grandes y pequeños el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre a cargo de Kelsey de Collectif Mom. Imprescindible reservar.

L’événement MINI STAGE ARTS DU CIRQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-10-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère