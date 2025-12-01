MINI-STAGE ARTS DU CIRQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

MINI-STAGE ARTS DU CIRQUE

Le foyer rural Passe Montagne propose, pour les enfants de 5 à 12 ans, un mini stage Arts du cirque, animé par Kelsey du collectif Mom à la salle polyvalente du Pont de Montvert les samedi 13 et dimanche 14 décembre de 10h30 à 13h. Sur inscription.

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 46 26 58 02 pourlamourducirque@gmail.com

The Foyer Rural Passe Montagne is offering a mini circus arts workshop for children aged 5 to 12, led by Kelsey from the Mom collective, at the Salle Polyvalente in Pont de Montvert on Saturday December 13 and Sunday December 14, from 10.30am to 1pm. Registration required.

