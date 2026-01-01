MINI-STAGE ARTS DU CIRQUE

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 7 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

Le foyer rural Passe Montagne propose, pour les enfants de 5 à 12 ans, un mini stage Arts du cirque, animé par Kelsey du collectif Mom à la salle polyvalente du Pont de Montvert le samedi 17 et le dimanche 18 janvier de 10h à 12h30. Sur inscription.

Le foyer rural Passe Montagne propose, pour les enfants de 5 à 12 ans, un mini stage Arts du cirque, animé par Kelsey du collectif Mom à la salle polyvalente du Pont de Montvert le samedi 17 et le dimanche 18 janvier de 10h à 12h30. Sur inscription. .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 33 49 09 21 pont.de.montvert.activites.jeunes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer Rural Passe Montagne is offering a mini circus arts workshop for children aged 5 to 12, led by Kelsey from the Mom collective, at the Salle Polyvalente in Pont de Montvert on Saturday January 17 and Sunday January 18, from 10am to 12:30pm. Registration required.

L’événement MINI-STAGE ARTS DU CIRQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-12-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère