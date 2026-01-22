Mini-stage Atelier Mille-Feuille Classique part XL Ophélie Pâtisse Le Havre
Mini-stage Atelier Mille-Feuille Classique part XL
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Début : Mardi Mardi 2026-02-24 10:00:00
fin : 2026-02-25 13:00:00
2026-02-24
Réalisez un mille-feuille classique long, entièrement fait main, pour 4 personnes !
Jour 1
– Préparer la pâte feuilletée maison
– Réaliser la crème pâtissière classique à la vanille
– Cuisson des pâtes pour obtenir une texture croustillante et légère
– Préparer tous les éléments pour le montage du lendemain
Jour 2
– Montage complet du mille-feuille long façon tarte, alternant pâte et crème maison
– Réalisation du glaçage classique (fondant blanc avec zigzag de chocolat noir)
– Techniques pour étaler le glaçage parfaitement et obtenir un rendu élégant
– Conseils pour découper et présenter
Chaque participant repart avec son mille-feuille maison pour 4 personnes.
En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
