Mini-stage Atelier Mille-Feuille Classique part XL Ophélie Pâtisse Le Havre

Mini-stage Atelier Mille-Feuille Classique part XL

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Début : Mardi Mardi 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-25 13:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Réalisez un mille-feuille classique long, entièrement fait main, pour 4 personnes !

Jour 1

– Préparer la pâte feuilletée maison

– Réaliser la crème pâtissière classique à la vanille

– Cuisson des pâtes pour obtenir une texture croustillante et légère

– Préparer tous les éléments pour le montage du lendemain

Jour 2

– Montage complet du mille-feuille long façon tarte, alternant pâte et crème maison

– Réalisation du glaçage classique (fondant blanc avec zigzag de chocolat noir)

– Techniques pour étaler le glaçage parfaitement et obtenir un rendu élégant

– Conseils pour découper et présenter

Chaque participant repart avec son mille-feuille maison pour 4 personnes.

En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

