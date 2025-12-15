MINI STAGE avec Janloup Bernard La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle La Rochelle

MINI STAGE avec Janloup Bernard Mercredi 7 janvier 2026, 18h30 La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle Charente-Maritime

gratuit sur réservation et sur présentation de la carte étudiant·e

Atelier gratuit et ponctuel avec un·e artiste de la saison, pour explorer une pratique artistique avec curiosité, sans engagement !

Ouvert aux étudiant·e·s, quel que soit l’âge et le niveau en danse.

La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle 20 Quater Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Avis aux étudiant·e·s de La Rochelle Université : la danse ça se regarde, ça se vit aussi ! danse culture

Grégoire Lavigne