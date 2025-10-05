Mini-stage cueillette et dégustation d’algues bretonnes Kerlouan

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 13:00:00

2025-10-05

Estran’ørdinaire à Meneham

Partez pour une balade immersive sur l’estran, les pieds dans l’eau (pensez aux bottes !). Découvrez la biodiversité du littoral et apprenez à reconnaître les algues. Rouges, vertes ou brunes, identifiez les algues bretonnes incontournables et dégustez-les fraîches « on the rocks » ! Terminez l’expérience par une dégustation des algues transformées, sèches ou en tartinables. Éveil des papilles assuré !

3h de découverte guidée avec Nadia V. Chichiarelli, récoltante d’algues passionnée.

Une expérience sensorielle unique, avec des saveurs inédites.

Bénéfices clés pour tous

> Visites adaptées à tous les âges et niveaux de curiosité.

> Une démarche éco-responsable pour sensibiliser à la préservation de l’environnement.

> Des souvenirs mémorables et des moments de partage en plein air.

> Pour tous les publics des visites adaptées à différents âges et niveaux de connaissances.

> Authenticité et expertise guidées par une professionnelle passionnée et récoltante d’algues.

Envie de vivre cette expérience ? Réservez directement sur meneham.bzh et dans les accueil de Tourisme Côte des Légendes

INFOS PRATIQUES

> Durée: 3h

> Âge 4 99 ans

> Prévoir des bottes ou chaussures qui tiennent bien les pieds et ne craignent pas l’eau, surpantalon imperméable, coupe vent, chapeau, protection solaire et gourde avec de l’eau. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 95 50 40 01

