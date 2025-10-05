Mini-stage cueillette et dégustation d’algues bretonnes Kerlouan
Mini-stage cueillette et dégustation d’algues bretonnes
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 13:00:00
2025-10-05
Estran’ørdinaire à Meneham
Partez pour une balade immersive sur l’estran, les pieds dans l’eau (pensez aux bottes !). Découvrez la biodiversité du littoral et apprenez à reconnaître les algues. Rouges, vertes ou brunes, identifiez les algues bretonnes incontournables et dégustez-les fraîches « on the rocks » ! Terminez l’expérience par une dégustation des algues transformées, sèches ou en tartinables. Éveil des papilles assuré !
3h de découverte guidée avec Nadia V. Chichiarelli, récoltante d’algues passionnée.
Une expérience sensorielle unique, avec des saveurs inédites.
Bénéfices clés pour tous
> Visites adaptées à tous les âges et niveaux de curiosité.
> Une démarche éco-responsable pour sensibiliser à la préservation de l’environnement.
> Des souvenirs mémorables et des moments de partage en plein air.
> Pour tous les publics des visites adaptées à différents âges et niveaux de connaissances.
> Authenticité et expertise guidées par une professionnelle passionnée et récoltante d’algues.
Envie de vivre cette expérience ? Réservez directement sur meneham.bzh et dans les accueil de Tourisme Côte des Légendes
INFOS PRATIQUES
> Durée: 3h
> Âge 4 99 ans
> Prévoir des bottes ou chaussures qui tiennent bien les pieds et ne craignent pas l’eau, surpantalon imperméable, coupe vent, chapeau, protection solaire et gourde avec de l’eau. .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 95 50 40 01
