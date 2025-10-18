Mini stage de danse Bal trad Monlong
Mini stage de danse Bal trad Monlong samedi 13 décembre 2025.
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 21:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Participation libre ou Adhésion à l’année.
MONLONG Monlong 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 01 93 01
English :
Free participation or annual membership.
