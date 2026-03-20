Mini-stage de dentelle pour enfants Musée des Manufactures de Dentelles Retournac
Mini-stage de dentelle pour enfants Musée des Manufactures de Dentelles Retournac mercredi 8 avril 2026.
Mini-stage de dentelle pour enfants
Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
par session
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-09
Jeudi 08 Avril et Vendredi 09 Avril de 14h30 à 16h30 Initiation à la dentelle aux fuseaux Dès 8 ans Tarif 8.50 € session. Sur réservation.
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Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63
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English :
Thursday 08 April and Friday 09 April 2.30 to 4.30 pm Introduction to bobbin lace From 8 years Price: 8.50 ? session. On reservation.
L’événement Mini-stage de dentelle pour enfants Retournac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire