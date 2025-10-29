Mini Stage de Dentelle pour les enfants Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Mini Stage de Dentelle pour les enfants Musée des Manufactures de Dentelles Retournac mercredi 29 octobre 2025.

Mini Stage de Dentelle pour les enfants

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

matériel fourni

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

Date(s) :

2025-10-29 2025-10-30

Mini stage ouvert aux enfants

.

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

Mini workshop open to children

German :

Mini-Praktikum offen für Kinder

Italiano :

Mini corso aperto ai bambini

Espanol :

Minicurso abierto a los niños

L’événement Mini Stage de Dentelle pour les enfants Retournac a été mis à jour le 2025-10-18 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire