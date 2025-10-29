Mini Stage de Dentelle pour les enfants Musée des Manufactures de Dentelles Retournac
Mini Stage de Dentelle pour les enfants
Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
matériel fourni
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-30 16:30:00
2025-10-29 2025-10-30
Mini stage ouvert aux enfants
Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr
English :
Mini workshop open to children
German :
Mini-Praktikum offen für Kinder
Italiano :
Mini corso aperto ai bambini
Espanol :
Minicurso abierto a los niños
L’événement Mini Stage de Dentelle pour les enfants Retournac a été mis à jour le 2025-10-18 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire