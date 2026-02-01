Mini-stage de Mosaïque Les Andelys

Mini-stage de Mosaïque

Initiez-vous à l’art ancestral de la mosaïque lors de ce mini-stage créatif organisé aux Andelys. Accompagnés par une artiste, vous découvrirez toutes les étapes de fabrication de la préparation du dessin au choix des matériaux, en passant par la coupe des tesselles et la pose des joints. Repartez avec votre propre création — un petit tableau décoratif ou un sous-de-plat — réalisé selon un motif choisi directement à l’atelier.

Dates Pendant les vacances de février 2026, au choix

– Semaine du lundi 16/02 au vendredi 20/02.

– Semaine du lundi 23/02 au jeudi 26/02.

Horaires

– Enfants (dès 9 ans) 9h30 11h30.

– Adultes 14h00 16h30.

Modalités Groupement possible sur 2 ou 3 jours selon le nombre d’inscrits.

Inscriptions Obligatoires au 06 65 48 07 70. .

4 rue Saint-Jacques Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 65 48 07 70

