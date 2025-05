Mini-stage de pâtisserie Fête des Mamans – Ophélie Pâtisse Le Havre, 24 mai 2025 11:30, Le Havre.

Seine-Maritime

Mini-stage de pâtisserie Fête des Mamans Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 11:30:00

fin : 2025-05-25 13:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Et si cette année, vous offriez à votre maman un cadeau aussi gourmand que surprenant ?

Rejoignez-nous pour un mini-stage spécial Fête des Mères sur 2 jours, pour créer une élégante chaussure à talons en chocolat garnie de macarons faits maison !

Un moment complice à partager en famille pour réaliser une création originale, raffinée et délicieuse.

Accessible à tous, même aux débutants, ce stage de 2 jours vous permet de prendre le temps d’apprendre, de créer et de repartir avec une pièce pleine d’amour.

Le petit plus

– Ce stage peut aussi être offert sous forme de carte-cadeau.

– Mais le plus beau cadeau reste de vivre ce moment ensemble, avec sa maman ou un proche.

Un week-end gourmand, créatif et plein d’amour vous attend !

Possibilité de manger sur la terrasse après le stage (micro onde à disposition)

Réservation obligatoire, nombre de places limité.

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

English : Mini-stage de pâtisserie Fête des Mamans

How about giving your mom a gift this year that’s as delicious as it is surprising?

Join us for a special 2-day Mother’s Day mini-workshop, to create an elegant chocolate heeled shoe topped with homemade macaroons!

A moment to share with the whole family to create an original, refined and delicious creation.

Accessible to all, even beginners, this 2-day workshop lets you take the time to learn, create and leave with a piece full of love.

The little extra

– This workshop can also be offered as a gift card.

– But the best gift of all is to experience this moment together, with your mom or a loved one.

A gourmet, creative and loving weekend awaits you!

Possibility of eating on the terrace after the workshop (microwave available)

Reservations essential, number of places limited.

German :

Wie wäre es, wenn Sie Ihrer Mutter dieses Jahr ein ebenso leckeres wie überraschendes Geschenk machen würden?

Begleiten Sie uns auf einem zweitägigen Mini-Kurs speziell zum Muttertag, um einen eleganten Absatzschuh aus Schokolade mit selbstgemachten Makronen zu kreieren!

Ein gemeinsamer Moment mit der Familie, um eine originelle, raffinierte und köstliche Kreation herzustellen.

Dieser zweitägige Kurs ist für alle zugänglich, auch für Anfänger, und bietet Ihnen die Möglichkeit, sich die Zeit zu nehmen, um zu lernen, zu kreieren und mit einem liebevollen Stück nach Hause zu gehen.

Das kleine Extra

– Dieser Workshop kann auch als Geschenkkarte verschenkt werden.

– Das schönste Geschenk ist es jedoch, diese Zeit gemeinsam mit seiner Mutter oder einem Verwandten zu erleben.

Ein leckeres, kreatives und liebevolles Wochenende erwartet Sie!

Möglichkeit, nach dem Workshop auf der Terrasse zu essen (Mikrowelle vorhanden)

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Che ne dite di fare alla vostra mamma un regalo quest’anno tanto delizioso quanto sorprendente?

Unitevi a noi in un mini-laboratorio speciale per la Festa della Mamma, della durata di 2 giorni, per creare un’elegante scarpa con tacco di cioccolato sormontata da macaron fatti in casa!

Un momento da condividere con tutta la famiglia per creare qualcosa di originale, raffinato e delizioso.

Accessibile a tutti, anche ai principianti, questo corso di 2 giorni permette di prendersi il tempo per imparare, creare e andarsene con un pezzo pieno d’amore.

Il piccolo extra:

– Questo corso può essere offerto anche come carta regalo.

– Ma il regalo più bello di tutti è vivere questo momento insieme, con la mamma o con una persona cara.

Vi aspetta un weekend gourmet, creativo e pieno d’amore!

Possibilità di mangiare in terrazza dopo il workshop (microonde disponibile)

Prenotazione obbligatoria, numero di posti limitato.

Espanol :

¿Qué tal si este año le haces a tu madre un regalo tan delicioso como sorprendente?

Únase a nosotros en un minitaller especial del Día de la Madre durante 2 días, para crear un elegante zapato de tacón de chocolate coronado con macarrones caseros

Un momento para compartir con toda la familia y crear algo original, refinado y delicioso.

Accesible a todos, incluso a los principiantes, este curso de 2 días le permite tomarse su tiempo para aprender, crear y salir con una pieza llena de amor.

El pequeño extra

– Este curso también puede ofrecerse como tarjeta regalo.

– Pero el mejor regalo de todos es vivir este momento juntos, con tu madre o un ser querido.

Os espera un fin de semana gourmet, creativo y lleno de amor

Posibilidad de comer en la terraza después del taller (microondas disponible)

Imprescindible reservar, número de plazas limitado.

