Mini stage de sauvetage Place Précipiano Dole

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

2026-04-13

?? Mini stage de Sauvetage

Offrez à vos enfants, de 9 à 12 ans, une expérience unique pour découvrir le métier de Maître-Nageur Sauveteur !

?? Un programme ludique et éducatif

Durant ces deux après-midis, vos enfants auront l’occasion de

– Participer à un atelier de sauvetage aquatique

– Se sensibiliser aux risques de la noyade

– Découvrir les gestes de premiers secours .

Place Précipiano Espace Pierre Talagrand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr

