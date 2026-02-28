Mini stage de sauvetage Place Précipiano Dole
Mini stage de sauvetage Place Précipiano Dole lundi 13 avril 2026.
Place Précipiano Espace Pierre Talagrand Dole Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
2026-04-13
?? Mini stage de Sauvetage
Offrez à vos enfants, de 9 à 12 ans, une expérience unique pour découvrir le métier de Maître-Nageur Sauveteur !
?? Un programme ludique et éducatif
Durant ces deux après-midis, vos enfants auront l’occasion de
– Participer à un atelier de sauvetage aquatique
– Se sensibiliser aux risques de la noyade
– Découvrir les gestes de premiers secours .
Place Précipiano Espace Pierre Talagrand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr
