Mini-stage de Yoga (7-11 ans) Maison des Sports Chalon-sur-Saône

Mini-stage de Yoga (7-11 ans) Maison des Sports Chalon-sur-Saône mardi 21 octobre 2025.

Mini-stage de Yoga (7-11 ans)

Maison des Sports 2 Rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 09:00:00

fin : 2026-02-12 11:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2026-02-10 2026-04-07

Conçus pour les 7-11 ans, ces mini-stages de yoga se déroulent sur 3 demi-journées, de 9h à 11h. Chaque demi-journée s’articule autour de

– Une pratique de yoga adaptée aux enfants, mêlant postures, respiration et jeux

– Un temps d’histoire ou de philosophie simple et accessible

– Un atelier créatif en lien avec le thème

– Un moment partagé autour d’une boisson pour finir en douceur

Chaque stage est organisé autour d’un thème.

– Stage des vacances de la Toussaint (21-23 octobre 2025) Halloween

Un moment joyeux et un peu magique pour découvrir le yoga à travers des histoires et des postures inspirées de l’univers doux d’Halloween fantômes gentils, animaux de la nuit, petites aventures enchantées. On prendra aussi le temps de créer ensemble des masques, des mandalas et d’explorer les émotions dans la bienveillance.

– Stage des vacances d’hiver (10-12 février 2026) Montagnes, Hiver et Explorations

Un petit voyage au cœur de la montagne et de l’hiver, avec des jeux de souffle, des postures qui imitent les animaux et les paysages, et des temps de relaxation. Les enfants auront également l’occasion de laisser libre cours à leur créativité en réalisant des cartes de paysages enneigés ou de petits bricolages hivernaux.

– Stage des vacances de printemps (7-9 avril 2026) La Nature au Printemps

Pour célébrer le renouveau, le printemps et la douceur qui s’installe, ce stage invite à se connecter à la nature avec des séquences de yoga tout en douceur, des contes inspirants et des ateliers créatifs de dessin, mandalas floraux et théâtre corporel. L’idée est d’ouvrir un espace où les enfants peuvent explorer leurs sensations, leur souffle et exprimer leur créativité.

Ces mini-stages pour enfants sont proposés par le Hatha Yoga Club, association sans but lucratif, et animés par Justine Barron, professeure de yoga diplômée. .

Maison des Sports 2 Rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 89 55 01 hathayogaclub71@gmail.com

English : Mini-stage de Yoga (7-11 ans)

German : Mini-stage de Yoga (7-11 ans)

Italiano :

Espanol :

L’événement Mini-stage de Yoga (7-11 ans) Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-18 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I