MINI-STAGE ENFANTS ATELIER CRÉATIF VACANCES DE PRINTEMPS MAISON DES ASSOCIATIONS Revel
MINI-STAGE ENFANTS ATELIER CRÉATIF VACANCES DE PRINTEMPS MAISON DES ASSOCIATIONS Revel mercredi 22 avril 2026.
Revel
MINI-STAGE ENFANTS ATELIER CRÉATIF VACANCES DE PRINTEMPS
MAISON DES ASSOCIATIONS 52 avenue Notre-Dame Revel Haute-Garonne
Tarif : – – 68 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-27
L’art et Créations accueille vos enfants pour des stages avec une approche ludique !
Pour les enfants de 3 à 16 ans argile, peinture, collage, bricol’art, accompagné par Stéphanie Bruxelles, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’état, sur trois matinées ou quatre après-midi.
Approche ludique, expression libre.
A la Maison des Associations. Renseignements et inscriptions voir les coordonnées. .
MAISON DES ASSOCIATIONS 52 avenue Notre-Dame Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 6 07 94 31 38
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English :
L’art et Créations welcomes your children for fun workshops!
L’événement MINI-STAGE ENFANTS ATELIER CRÉATIF VACANCES DE PRINTEMPS Revel a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE