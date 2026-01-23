Mini stage enfants ski classique et raquettes Montlebon

Mini stage enfants ski classique et raquettes

Le Gardot Montlebon Doubs

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Vos enfants souhaitent apprendre à pratiquer les sports d’hiver ? Inscrivez les aux mini stages à destination des enfants de 9 à 13 ans organisés par la station du Val de Morteau. Sur réservation. 2 séances obligatoires. .

Le Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 87 80

