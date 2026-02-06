Mini stage équitation découverte MIX PONEY Poney club de Laizé Laizé

Mini stage équitation découverte MIX PONEY

Poney club de Laizé 545 Chemin de Givry Laizé Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 170 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-16

Juste pour les enfants, une formule comme au centre aéré, incluant un temps d’accueil, du poney et des activités variées !

Bienvenus les 5-10 ans.

Flexibilité dans la durée du mini-stage.

Réglement à l’accueil du club ou réservation en ligne. .

Poney club de Laizé 545 Chemin de Givry Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 91 64 info@equitalaize.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mini stage équitation découverte MIX PONEY

L’événement Mini stage équitation découverte MIX PONEY Laizé a été mis à jour le 2026-02-02 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès