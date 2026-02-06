Mini stage équitation découverte MIX PONEY Poney club de Laizé Laizé
Mini stage équitation découverte MIX PONEY
Poney club de Laizé 545 Chemin de Givry Laizé Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 170 EUR
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-20
2026-02-09 2026-02-16
Juste pour les enfants, une formule comme au centre aéré, incluant un temps d’accueil, du poney et des activités variées !
Bienvenus les 5-10 ans.
Flexibilité dans la durée du mini-stage.
Réglement à l’accueil du club ou réservation en ligne. .
Poney club de Laizé 545 Chemin de Givry Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 91 64 info@equitalaize.com
