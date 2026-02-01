Mini-stage Mix Poney Equitation 5 10 ans Poney Club Laizé
Mini-stage Mix Poney Equitation 5 10 ans
Poney Club 545 Chemin de Givry Laizé Saône-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – EUR
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-20
2026-02-09
Equitation jeux d’initiation petites balades.
Animations hobby Horse, grand jeu.
Prévoir pantalon long, bottes. Prêt du casque.
Solution de repli et programme modulable selon météo. .
Poney Club 545 Chemin de Givry Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 91 64 info@equitalaize.com
