Mini-stage Mix Poney Equitation 5 10 ans Poney Club Laizé

Mini-stage Mix Poney Equitation 5 10 ans

Poney Club 545 Chemin de Givry Laizé Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-09

Equitation jeux d’initiation petites balades.

Animations hobby Horse, grand jeu.

Prévoir pantalon long, bottes. Prêt du casque.

Solution de repli et programme modulable selon météo. .

Poney Club 545 Chemin de Givry Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 91 64 info@equitalaize.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mini-stage Mix Poney Equitation 5 10 ans

L’événement Mini-stage Mix Poney Equitation 5 10 ans Laizé a été mis à jour le 2026-01-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès