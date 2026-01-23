Mini stage ski enfants skating Montlebon
Mini stage ski enfants skating Montlebon lundi 16 février 2026.
Mini stage ski enfants skating
Le Gardot Montlebon Doubs
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-17 12:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Vos enfants souhaitent apprendre à skier? Inscrivez les aux mini stages à destination des enfants de 9 à 13 ans organisés par la station du Val de Morteau. Sur réservation. 2 séances obligatoires. .
Le Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 87 80
