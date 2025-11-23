Mini-stage Théâtre spécial Noël Plumelin

Mini-stage Théâtre spécial Noël

salle jaune, espace Jean Corlay Plumelin Morbihan

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

De 14h à 17h.

Plongeons dans l’imaginaire de Noël ! Les enfants exploreront un univers féérique en créant des histoires autour de Noël. Goûter inclus, pour les 6-10 ans, 20 euros +10€ d’adhésion familiale et annuelle. Inscription obligatoire avant le 16/12.

Animé par Justine GUICHEN. .

