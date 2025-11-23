Mini-stage Théâtre spécial Noël Plumelin
salle jaune, espace Jean Corlay Plumelin Morbihan
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
De 14h à 17h.
Plongeons dans l’imaginaire de Noël ! Les enfants exploreront un univers féérique en créant des histoires autour de Noël. Goûter inclus, pour les 6-10 ans, 20 euros +10€ d’adhésion familiale et annuelle. Inscription obligatoire avant le 16/12.
Animé par Justine GUICHEN. .
salle jaune, espace Jean Corlay Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 7 67 53 27 53
