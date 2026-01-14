Mini-stage Trompe-l’œil Pomme de blanche neige Ophélie Pâtisse Le Havre
Mini-stage Trompe-l'œil Pomme de blanche neige Ophélie Pâtisse Le Havre lundi 16 février 2026.
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-17 13:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Offrez-vous ou offrez à vos proches un moment gourmand, créatif et festif pendant les vacances scolaires !
Crée la célèbre pomme de Blanche-neige en version trompe-l’œil ! Une création magique qui ressemble à une vraie pomme… Mais totalement gourmande et sans danger.
Au programme
– Jour 1 10h à 13h préparation de l’insert à la pomme caramélisée et mousse à la pomme
– Jour 2 10h à 13h démoulage glaçage maison
En bonus chaque participant recevra par email un e-book avec la recette du cours.
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
