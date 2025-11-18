Mini stages bien être créatifs en sculpture- Bligny sur Ouche Atelier de sculpture Régine Caudwell Bligny-sur-Ouche

Mini stages bien être créatifs en sculpture- Bligny sur Ouche

Atelier de sculpture Régine Caudwell 7 place de l’hôtel de ville, à côté d’Amandine cado, vers la route de Beaune Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 34 – 34 – 68 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-18 18:30:00

Date(s) :

2025-11-18

Venez participer durant toute une après midi, à une création libre d’une œuvre en sculpture par le modelage , à l’atelier Régine Caudwell

Dans un lieu agréable, une belle grange terre, pierre et bois, ou dehors dans son magnifique jardin, sur rdv, au son de la rivière qui coule en contrebas. Venez vous relaxer en laissant parler vos mains et votre cœur dans le modelage.

Vous pourrez aussi vous laisser guider par Régine de façon plus académique en vous initiant à sa pâte autodurcissante qui permet d’oser la création (elle peut se corriger, à l’infini)., un vrai moment de lâcher prise, et de reconnexion à soi même!

Sur RV, par demi-journées .

