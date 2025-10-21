Mini-stages de yoga pour les 7-11 ans Maison des Sports Chalon-sur-Saône

Mini-stages de yoga pour les 7-11 ans Maison des Sports Chalon-sur-Saône mardi 21 octobre 2025.

Mini-stages de yoga pour les 7-11 ans

Maison des Sports 2 rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 09:00:00

fin : 2025-10-23 11:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Mini-stages de yoga pour les enfants de 7 à 11 ans pendant les vacances scolaires de la Toussaint , vacances d hiver , et vacances de printemps .

Chaque stage se déroule sur trois demi-journées (mardi mercredi et jeudi) de 9 heures à 11h à la maison des sports de Chalon-sur-Saône.

Chaque demi-journée s’articule autour de

-une pratique de yoga, adapté aux enfants, m’posture, respiration et jeux.

-un temps d’histoire ou de philosophie simple et accessible.

-un atelier créatif en lien avec le thème.

-un moment partagé autour d’une boisson pour finir en douceur.

Stage de la Toussaint:

Sur le thème d’Halloween

Du 21 au 23 octobre 2025. .

Maison des Sports 2 rue du 11 novembre 1918 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 89 55 01 HathaYogaclub71@gmail.com

English : Mini-stages de yoga pour les 7-11 ans

German : Mini-stages de yoga pour les 7-11 ans

Italiano :

Espanol :

L’événement Mini-stages de yoga pour les 7-11 ans Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I