MINI STAGES ENFANTS L’ART ET CRÉATIONS MAISON DES ASSOCIATIONS Revel

MINI STAGES ENFANTS L’ART ET CRÉATIONS

MAISON DES ASSOCIATIONS 52 Avenue Notre-Dame Revel Haute-Garonne

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

2025-10-22

L’association L’art et Créations accueille vos enfants pour des stages avec une approche ludique et une expression libre.

Mini stages pour les enfants de 3 à 16 ans du 22 au 24 octobre de 14h à 17h Mini stages à 51€/ les 3 demies journées pour les adhérents adhésion annuelle familiale 10€ Stages d’argile, de peinture, de collage ou encore de Bricol’art Renseignements et inscriptions auprès de l’association L’Art et créations. .

MAISON DES ASSOCIATIONS 52 Avenue Notre-Dame Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 6 07 94 31 38

English :

The L’art et Créations association welcomes your children for workshops with a playful approach and free expression.

German :

Der Verein L’art et Créations empfängt Ihre Kinder für Praktika mit einem spielerischen Ansatz und freiem Ausdruck.

Italiano :

L’associazione L’art et Créations accoglie i vostri bambini nei suoi corsi di autoespressione basati sul gioco.

Espanol :

La asociación L’art et Créations acoge a sus hijos en sus cursos de expresión personal basados en el juego.

