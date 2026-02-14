[Mini-stages] Lycée hôtelier François Rabelais- Dugny, Lycée Francois Rabelais – Dugny, Dugny

[Mini-stages] Lycée hôtelier François Rabelais- Dugny 20 mars – 10 avril Lycée Francois Rabelais – Dugny Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T08:00:00+01:00 – 2026-03-20T16:30:00+01:00

Fin : 2026-04-10T08:30:00+02:00 – 2026-04-10T16:30:00+02:00

Le lycée François Rabelais propose des ministages aux élèves de 3ème.

Les mini stages se dérouleront sur 4 matinées de 8h à 12h.

Sur un mini stage de 4 h ( de 8h à 12h) les élèves découvriront les métiers de la cuisine et du service.

(au vu du nombre d’établissements merci de n’inscrire que 2 élèves maxi par établissement)

Les établissements doivent inscrire leurs élèves avant le 20 février délai de rigueur via le lien fourni.

Vous recevrez début mars les conventions de stage à compléter .

Informations complémentaires :

Les élèves auront également la possibilité de s’inscrire à Passpro via le portail ARENA .

Ils seront accueillis en amphi pour une présentation des filières, des échanges avec les élèves du lycée et une visite du lycée sur un créneau de 2h30 environ. Inutile de donner CV ou lettre de motivation aux élèves.

L’accueil est collectif et ne donne aucun bonus sur affelnet.

Tous les élèves inscrits à Passpro seront convoqués.

Lycée Francois Rabelais – Dugny 1 rue françois Rabelais dugny Dugny 93440 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-decouverte-mini-stage »}]

Mini-stage pour les élèves de 3ème mini stage