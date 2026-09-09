MINI STAGES WEEK-END ARTS DU CIRQUE Pont de Montvert – Sud Mont Lozère
samedi 10 octobre 2026 · Pont de Montvert - Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert – Sud Mont Lozère
MINI STAGES WEEK-END ARTS DU CIRQUE
Salle polyvalente Pont de Montvert – Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 12:30:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12
Pour les enfants de 5 à 12 ans, le foyer rural Passe Montagne propose des minis stage weekend arts du cirque !
Le samedi de 10h à 12h30. Et le dimanche aussi !
Animé par Kelsey du collectif Mom
Pour les enfants de 5 à 12 ans, le foyer rural Passe Montagne propose des minis stage weekend arts du cirque !
Le samedi de 10h à 12h30. Et le dimanche aussi !
Tarif : 15 €
(Tarif total par week-end, soit 45 euros pour les 3 mini-stages, inscription possible pour 1, 2 ou 3 week-ends)
7 € d’adhésion annuelle au foyer rural (Adhésion annuelle = septembre 2026 à août 2027)
Animé par Kelsey du collectif Mom .
Salle polyvalente Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 33 49 09 21
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English :
For children ages 5 to 12, the Passe Montagne rural community center is offering mini weekend circus arts workshops!
Saturdays from 10:00 a.m. to 12:30 p.m. And on Sundays, too!
Led by Kelsey from the Mom collective
L’événement MINI STAGES WEEK-END ARTS DU CIRQUE Pont de Montvert – Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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