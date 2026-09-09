Informations pratiques

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère

MINI STAGES WEEK-END ARTS DU CIRQUE

Salle polyvalente Pont de Montvert – Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 12:30:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12

Pour les enfants de 5 à 12 ans, le foyer rural Passe Montagne propose des minis stage weekend arts du cirque !

Le samedi de 10h à 12h30. Et le dimanche aussi !

Animé par Kelsey du collectif Mom

Pour les enfants de 5 à 12 ans, le foyer rural Passe Montagne propose des minis stage weekend arts du cirque !

Le samedi de 10h à 12h30. Et le dimanche aussi !

Tarif : 15 €

(Tarif total par week-end, soit 45 euros pour les 3 mini-stages, inscription possible pour 1, 2 ou 3 week-ends)

7 € d’adhésion annuelle au foyer rural (Adhésion annuelle = septembre 2026 à août 2027)

Animé par Kelsey du collectif Mom .

Salle polyvalente Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 33 49 09 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For children ages 5 to 12, the Passe Montagne rural community center is offering mini weekend circus arts workshops!

Saturdays from 10:00 a.m. to 12:30 p.m. And on Sundays, too!

Led by Kelsey from the Mom collective

L’événement MINI STAGES WEEK-END ARTS DU CIRQUE Pont de Montvert – Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère