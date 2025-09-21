Mini-textiles et architecture Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers

Mini-textiles et architecture Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Maine-et-Loire

2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

La vitalité de l’art textile se manifeste dans le concours international des mini-textiles. Depuis 1993, le musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine propose ce rendez-vous dédié à la création. A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine venez découvrir les Mini-textiles en lien avec le patrimoine architectural.

Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine 4 Boulevard Arago, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241241845 https://musees.angers.fr/les-lieux/musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine/le-lieu/index.html L’hôpital Saint-Jean, remarquable ensemble architectural du XIIe siècle, abrite depuis 1968, dans l’ancienne salle des malades « le Chant du Monde » de Jean Lurçat (1957-1966). Manifeste d’un artiste engagé, écho contemporain à la tenture de « L’Apocalypse », cet ensemble de dix tapisseries constitue une vision épique, poétique, symbolique et humaniste du XXe siècle. Les tapisseries, peintures, dessins et céramiques de Jean Lurçat viennent compléter la présentation de cet artiste majeur de la renaissance de la tapisserie française. Des expositions temporaires entrent en écho, toute l’année, avec les collections permanentes.

