Mini Touch

7 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 10:00:00

fin : 2026-03-23 11:30:00

Date(s) :

2026-03-23 2026-03-24

Une séance sensorielle et artistique pour les tout-petits, à partager avec leurs accompagnants, autour de l’exposition Therapeutic Coverage.

Dans le cadre de l’exposition Therapeutic Coverage, la galerie La Box et La Pompe proposent Mini Touch, une séance d’éveil artistique destinée aux enfants de 8 mois à 3 ans accompagnés. À travers une exploration douce mêlant gestes, sons et matières, les tout-petits découvrent l’art par les sensations et l’expérimentation. Ce moment de partage invite à créer ensemble de nouveaux équilibres, dans une approche sensible et ludique. Séances proposées les lundi 23 et mardi 24 mars de 10h à 11h30. Gratuit sur inscription. .

7 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 79 95 la.box@ensa-bourges.fr

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English :

A sensory and artistic session for toddlers, to share with their caregivers, around the Therapeutic Coverage exhibition.

L’événement Mini Touch Bourges a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BOURGES