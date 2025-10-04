Mini-tournoi de jeux vidéos FC25 et sessions casques de réalité virtuelle Médiathèque municipale de Basse-Pointe Basse-Pointe

Mini-tournoi de jeux vidéos FC25 et sessions casques de réalité virtuelle Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque municipale de Basse-Pointe Martinique

Nombre de places limitées.

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T16:30

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T16:30

Participez à notre mini-tournoi de jeux vidéo FC25 et plongez dans l’univers immersif des casques de réalité virtuelle ! Profitez de sessions captivantes pour explorer des visites virtuelles, tester une variété de jeux et relever des défis ludiques entre ami·e·s ou en famille.

Un moment fun et interactif garanti pour petits et grands !

Médiathèque municipale de Basse-Pointe 11 rue du docteur Morestin Basse-Pointe 97218 Martinique Martinique +596596785396 [{« type »: « phone », « value »: « 0596785396 »}, {« type »: « email », « value »: « bassepointe@nordmediatek972.fr »}]

