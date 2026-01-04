Mini tournoi Just Dance Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 25 février, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription

Envie de bouger, de passer un bon moment et de montrer vos meilleurs pas de danse ? Rejoignez-nous pour un mini tournoi Just Dance, venez défier les autres danseurs dans une ambiance fun et détendue !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-25T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-25T15:45:00.000+01:00

02 99 05 30 60 mediatheque@ville-bruz.fr

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



