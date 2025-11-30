Mini, un concert pour les tout·es petit·es (3 à 24 mois) Lafayette Anticipations Paris

Mini, un concert pour les tout·es petit·es (3 à 24 mois) Lafayette Anticipations Paris dimanche 30 novembre 2025.

À partir d’une étonnante collection de jouets sonores anciens et d’intruments vintage des années 70 et 80 glanés aux quatre coins du monde, le collectif propore aux tout·es petit·es une expérience sensible et ludique, où découverte musicale rime avec émerveillement !

* Réservez un billet par participant·e, un enfant doit être accompagné d’un adulte.

MINI est la toute nouvelle création musicale du collectif Chapi Chapo et les Petites musiques de Pluie, imaginéee spécialement pour la petite enfance.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 14h00 à 14h45

Le dimanche 30 novembre 2025

de 11h00 à 11h45

Le dimanche 30 novembre 2025

de 10h00 à 10h45

gratuit sous condition Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-30T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-30T15:45:00+01:00

Date(s) : 2025-11-30T10:00:00+02:00_2025-11-30T10:45:00+02:00;2025-11-30T11:00:00+02:00_2025-11-30T11:45:00+02:00;2025-11-30T14:00:00+02:00_2025-11-30T14:45:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/mini-un-concert-pour-les-toutes-petites-3-24-mois