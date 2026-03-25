Mini-visite de Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-05 16:00 – 16:30

Gratuit : oui Tarif : gratuit. Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Tout public

Profitez de ce premier dimanche du mois gratuit pour prendre le temps d’observer en détails une ou deux oeuvres de l’exposition Plants and People.Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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