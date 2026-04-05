Mini-visite de Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes
Mini-visite de Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes dimanche 5 avril 2026.
Mini-visite de Plants and people Dimanche 5 avril, 11h30, 16h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Tarif : gratuit. Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-05T11:30:00+02:00 – 2026-04-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-05T16:00:00+02:00 – 2026-04-05T16:30:00+02:00
Profitez de ce premier dimanche du mois gratuit pour prendre le temps d’observer en détails une ou deux oeuvres de l’exposition Plants and People.
Durée : 30mn
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Découverte d’une ou deux œuvres en 30 minute chrono.
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