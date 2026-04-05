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Mini-visite de Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Mini-visite de Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Mini-visite de Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes dimanche 5 avril 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 5 avril 2026

Fin : dimanche 5 avril 2026

Tarif : Tarif : gratuit. Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

Mini-visite de Plants and people Dimanche 5 avril, 11h30, 16h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarif : gratuit. Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-05T11:30:00+02:00 – 2026-04-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-05T16:00:00+02:00 – 2026-04-05T16:30:00+02:00

Profitez de ce premier dimanche du mois gratuit pour prendre le temps d’observer en détails une ou deux oeuvres de l’exposition Plants and People.
Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Découverte d’une ou deux œuvres en 30 minute chrono.

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