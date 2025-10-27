[Mini-visite] Filière pêche durable Estran-Cité de la Mer Dieppe
[Mini-visite] Filière pêche durable Estran-Cité de la Mer Dieppe lundi 27 octobre 2025.
[Mini-visite] Filière pêche durable
Estran-Cité de la Mer 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 15:00:00
fin : 2025-10-31 15:30:00
Date(s) :
2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31
L’animation sur la filière pêche durable au Musée de l’Estran-Cité de la Mer offre une plongée instructive dans les pratiques et les initiatives visant à concilier la pêche et la conservation du poisson jusqu’à la préservation des écosystèmes marins. .
Estran-Cité de la Mer 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr
English : [Mini-visite] Filière pêche durable
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Mini-visite] Filière pêche durable Dieppe a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie