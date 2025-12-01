[Mini-Visite] La Cabane de la pollution Estran-Cité de la Mer Dieppe

[Mini-Visite] La Cabane de la pollution

Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 15:00:00

fin : 2025-12-29 15:30:00

Date(s) :

2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02

Dans cette cabane, vous découvrirez tous les objets que l’on peut retrouvé sur la plage mais aussi les problèmes que peut impliquer la pollution sur la biodiversité marine. .

Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

