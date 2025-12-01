Minimal Circus L’Atelier Lesneven
Minimal Circus
L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17 16:45:00
2025-12-17
Minimal Circus est un cirque miniature présenté en castelet, composé d’une dizaine de numéros burlesques portés par des marionnettes à gaine chinoises. Manipulé en direct, en jeu et en musique, par un duo clownesque.
Dès 4 ans .
L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne
