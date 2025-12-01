Minimal Circus L’Atelier Lesneven

Minimal Circus

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17 16:45:00

2025-12-17

Minimal Circus est un cirque miniature présenté en castelet, composé d’une dizaine de numéros burlesques portés par des marionnettes à gaine chinoises. Manipulé en direct, en jeu et en musique, par un duo clownesque.

Dès 4 ans .

