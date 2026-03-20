Minimaxxx : friperie, DJ sets, Designers Centre Commercial Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 11:00 – 20:00

Gratuit : non Tout public

Pendant deux journées, l’événement rassemblera :? Une friperie de plus de 10 000 pièces de seconde main à prix accessibles (entre 1 € et 10 €).? Une exposition de jeunes designers de la mode éthique et indépendante.? Une programmation musicale mettant en avant la scène locale avec des DJ sets d’artistes émergent·es.L’objectif : valoriser la création locale et encourager une consommation responsable, dans une ambiance jeune, festive et accessible.

Centre Commercial Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

https://shotgun.live/fr/festivals/nantes-friperie-dj-sets-designers-2



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